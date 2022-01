Regole Covid, i negozi dove da oggi serve il green pass. Atteso il nuovo Dpcm: verso deroga per il ritiro della pensione in posta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scatta l’obbligo di avere il certificato verde per accedere ai servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, estetisti. Da oggi il green pass ‘base’, dunque quello ottenibile anche con un tampone, deve essere esibito all’ingresso dei centri estetici, così come prima di farsi tagliare i capelli. È solo il primo passo, perché in base all’ultimo decreto Covid approvato dal governo dal primo febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere a un qualunque ufficio pubblico o a servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali. La lista dei negozi esentati da quest’obbligo però non è ancora definitiva: nelle prossime ore il premier Mario Draghi dovrebbe firmare il nuovo Dpcm. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scatta l’obbligo di avere il certificato verde per accedere ai servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, estetisti. Dail‘base’, dunque quello ottenibile anche con un tampone, deve essere esibito all’ingresso dei centri estetici, così come prima di farsi tagliare i capelli. È solo il primoo, perché in base all’ultimo decretoapprovato dal governo dal primo febbraio ilbase sarà necessario anche per accedere a un qualunque ufficio pubblico o a servizili, bancari e finanziari, e alle attività commerciali. La lista deiesentati da quest’obbligo però non è ancora definitiva: nelle prossime ore il premier Mario Draghi dovrebbe firmare il. ...

