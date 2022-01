Regole anti contagio: Regioni pressano Governo per alleggerimento (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aumenta la pressione delle Regioni sul Governo per un ridimensionamento del sistema “a colori” e, in generale, per un alleggerimento delle Regole anti-contagio. Il Ministro della Salute Roberto Speranza apre a un confronto in vista di quello che sembra l’inizio di una nuova fase dell’epidemia di Covid, quella endemica. Regole anti contagio: la diffusione del Sars Cov 2, nel contesto della cosiddetta quarta ondata trainata dalla variante omicron, è ancora a livelli altissimi anche se non pochi scienziati hanno rilevato una frenata del coronavirus, tanto da ipotizzare il raggiungimento del picco dei positivi nel breve periodo. Successivamente, potrebbe aprirsi una nuova fase dell’epidemia secondo diversi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aumenta la pressione dellesulper un ridimensionamento del sistema “a colori” e, in generale, per undelle. Il Ministro della Salute Roberto Speranza apre a un confronto in vista di quello che sembra l’inizio di una nuova fase dell’epidemia di Covid, quella endemica.: la diffusione del Sars Cov 2, nel contesto della cosiddetta quarta ondata trainata dalla variante omicron, è ancora a livelli altissimi anche se non pochi scienziati hanno rilevato una frenata del coronavirus, tanto da ipotizzare il raggiungimento del picco dei positivi nel breve periodo. Successivamente, potrebbe aprirsi una nuova fase dell’epidemia secondo diversi ...

