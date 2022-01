Regolamento quarti di finale Coppa Italia 2021/2022: chi gioca in casa? Ecco come funziona (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022: Ecco chi gioca in casa nella sfida secca a eliminazione diretta. A differenza delle ultime stagioni, da quest’anno torna il Regolamento che non premia la squadra sulla carta più debole a parità di categoria di provenienza. Per decretare la società ospitante, infatti, si andrà a verificare quale sia il numero di ingresso in tabellone delle due contendenti qualificate ai quarti di finale. Ricordiamo come le prime otto, le teste di serie entrate agli ottavi, abbiano visto sorteggiare il proprio numero di ingresso, mentre le classificate dalla nona alla diciassettesima conservano il ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildeididellachiinnella sfida secca a eliminazione diretta. A differenza delle ultime stagioni, da quest’anno torna ilche non premia la squadra sulla carta più debole a parità di categoria di provenienza. Per decretare la società ospitante, infatti, si andrà a verificare quale sia il numero di ingresso in tabellone delle due contendenti qualificate aidi. Ricordiamole prime otto, le teste di serie entrate agli ottavi, abbiano visto sorteggiare il proprio numero di ingresso, mentre le classificate dalla nona alla diciassettesima conservano il ...

Advertising

zazoomblog : Regolamento quarti di finale Coppa Italia 2021-2022: chi gioca in casa? Ecco come funziona - #Regolamento #quarti… - fra_versace : @7Robymar Il regolamento dice che se segna Sensi si passa direttamente ai quarti di Champions - infoitsport : REGOLAMENTO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA 2021/2022: CHI GIOCA in CASA? Ecco come FUNZIONA - Markoporro10 : @franco_porto @Torrenapoli1 E uno dei pochi trofei che si può ambire con questa società. Vabbè siccome hai perso, i… - zazoomblog : Regolamento quarti di finale Coppa Italia 2021-2022: chi gioca in casa? Ecco come funziona - #Regolamento #quarti… -