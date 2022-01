«Ratzinger da arcivescovo non agì su 4 casi di pedofilia» Il Vaticano e il dossier | «Vergogna per gli abusi»

Advertising

Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - Adnkronos : #Ratzinger, rapporto lo accusa di comportamenti scorretti in quattro occasioni, quando era arcivescovo di Monaco e… - euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - SerenaLocatell1 : RT @FilSava: Contro le menzogne prevalgono i fatti. - Paola2061967 : RT @rosariopipolo: Scheletri nell’armadio dell’arcidiocesi di Monaco in #Germania: #pedofilia, #preti e l’arcivescovo di allora che si tapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ratzinger arcivescovo

Reati che avrebbe continuato a commettere e dei quali, secondo il Rapporto, l'allorasarebbe stato al corrente. Il Papa emerito è stato accusato anche di non aver dato la giusta ...Quanto agli arcivescovi ancora vivi, secondo la commissione quattro casi sono stati sottovalutati dall'alloraJoseph, il futuro Benedetto XVI, e due dallo stesso Marx."Mi sento ...Fu l'allora vicario generale della diocesi a concedere, invece, che potesse collaborare anche nella pastorale parrocchiale In realtà, come spiegò a suo tempo un comunicato ufficiale della diocesi bava ...Coinvolto anche l'allora arcivescovo Joseph Ratzinger accusato di mancato controllo in 4 occasioni. La nota della Sala Stampa della Santa Sede: "Ci esprimeremo quando avremo letto il documento. Intant ...