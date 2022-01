Rapina aggravata da volto coperto | il ladro | «Rispettavo la legge | la mascherina è obbligatoria»

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Da marzo 2020 le nostre vite quotidiane sono cambiate e un oggetto ne è entrato a far parte in maniera costante: la. Che sia chirurgica o FFP2, il dispositivo di protezione individuale è diventato obbligatorio nei luoghi chiusi accessibili liberamente e in quelli aperti dove si possono creare assembramenti. La storia delcon laLaè stata al centro di un contenzioso legale oggettivamente surreale. Un uomo, di cui non è nota alcuna generalità, è stato condannato in primo e secondo grado per unacommessa diversi mesi fa. Durante l'atto criminale, il soggetto in questione indossava la. Qui si è creato un corto circuito: il DPI è obbligatorio nei luoghi chiusi ma contribuisce anche a rendere ilquasi del tutto ...