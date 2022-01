Raoul Bova finisce in tribunale per aver difeso la compagna: stava per essere investita (Di giovedì 20 gennaio 2022) Raoul Bova avrebbe avuto un diverbio con un automobilista che stava per investire la moglie nel 2019, ora nel 2022 finisce in tribunale. Raoul Bova accusato di Violenza, minacce e lesioni. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales erano appena usciti da un ristorante dove avevano pranzato e mentre si dirigevano alla loro auto, una macchina è sopraggiunta rischiando di investire la compagna del noto attore romano. Alla guida vi era un avvocato di 42 anni. Bova, furioso, avrebbe avuto questo diverbio con il guidatore, a quanto riporta Gossip.it. I fatti risalgono al 27 aprile 2019, l’attore è stato accusato di violenza privata, minacce e lesioni per aver difeso la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)avrebbe avuto un diverbio con un automobilista cheper investire la moglie nel 2019, ora nel 2022inaccusato di Violenza, minacce e lesioni.e Rocio Munoz Morales erano appena usciti da un ristorante dove avevano pranzato e mentre si dirigevano alla loro auto, una macchina è sopraggiunta rischiando di investire ladel noto attore romano. Alla guida vi era un avvocato di 42 anni., furioso, avrebbe avuto questo diverbio con il guidatore, a quanto riporta Gossip.it. I fatti risalgono al 27 aprile 2019, l’attore è stato accusato di violenza privata, minacce e lesioni perla sua ...

