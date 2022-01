Ramsey è guarito dal Covid: il comunicato della Juventus (Di giovedì 20 gennaio 2022) sul centrocampista gallese al centro di molte voci di mercato Aaron Ramsey è guarito dal Covid. Questo è quanto comunicato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Il gallese, al centro di molte voci di mercato, torna a disposizione di Allegri. comunicato – «Aaron Ramsey ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) sul centrocampista gallese al centro di molte voci di mercato Aarondal. Questo è quantodallaattraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Il gallese, al centro di molte voci di mercato, torna a disposizione di Allegri.– «Aaronha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : ? #Ramsey è guarito dal Covid-19, ora si velocizzano le operazioni per la sua uscita dalla #Juventus: tornerà in Premier League. - capuanogio : #Ramsey guarito dal #Covid torna disponibile per l'affaticamento muscolare ?? - j_giamp84 : #Ramsey guarito dal covid , torna disponibile per il j medical per sicuro infortunio muscolare. - IriBech : RT @capuanogio: #Ramsey guarito dal #Covid torna disponibile per l'affaticamento muscolare ?? - LeoAmbro999 : RT @capuanogio: #Ramsey guarito dal #Covid torna disponibile per l'affaticamento muscolare ?? -