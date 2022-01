Raiola ricoverato in terapia intensiva: la notizia dalla Germania (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle ultime ore la Bild, noto giornale tedesco, ha rilanciato la notizia secondo cui Mino Raiola sarebbe ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Nonostante nei giorni scorsi lo staff del procuratore sportivo avesse dichiarato tramite il profilo ufficiale Twitter di Raiola che si trattasse di un ricovero dovuto a un intervento programmato in precedenza, ora arrivano informazioni contrastanti. Sul proprio sito infatti il quotidiano scrive che sembra che l’agente di Erling Haaland (tra gli altri) si trovi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese da ormai diversi giorni e che ci sia grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. Al momento non si hanno però maggiori informazioni. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle ultime ore la Bild, noto giornale tedesco, ha rilanciato lasecondo cui Minosarebbepresso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Nonostante nei giorni scorsi lo staff del procuratore sportivo avesse dichiarato tramite il profilo ufficiale Twitter diche si trattasse di un ricovero dovuto a un intervento programmato in precedenza, ora arrivano informazioni contrastanti. Sul proprio sito infatti il quotidiano scrive che sembra che l’agente di Erling Haaland (tra gli altri) si trovi nel reparto didell’ospedale milanese da ormai diversi giorni e che ci sia grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. Al momento non si hanno però maggiori informazioni. Thomas Cambiaso

Advertising

pieromotos : RT @CalcioNews24: Mino #Raiola in terapia intensiva - AnthonyACM7 : RT @CalcioNews24: Mino #Raiola in terapia intensiva - Quintomioo : RT @CalcioNews24: Mino #Raiola in terapia intensiva - clarence_von : RT @CalcioNews24: Mino #Raiola in terapia intensiva - CalcioNews24 : Mino #Raiola in terapia intensiva -