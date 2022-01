Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi proporrà nome, io so quale è” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvio Berlusconi ha rinunciato al sogno del Quirinale? “Questa è una pausa di riflessione che lui ad Arcore può utilizzare per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto”. Vittorio Sgarbi, ‘telefonista’ dell’operazione scoiattolo per portare voti al leader di Forza Italia, si esprime così a Un giorno da pecora su Radiouno. quale sarà il nome che potrebbe fare il Cavaliere? “Non sono più convinto che sarà Mattarella, non credo. Ma proporrà un nome e io so quale sarà”. Un uomo o una donna? “Non lo posso dire”. Può essere una donna come Letizia Moratti? “No, lo escludo”. Marta Cartabia? “Secondo me non sa chi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvioha rinunciato al sogno del? “Questa è una pausa di riflessione che lui ad Arcore può utilizzare per trovare unda indicare al posto del suo. Immagino che questopossa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto”. Vittorio, ‘telefonista’ dell’operazione scoiattolo per portare voti al leader di Forza Italia, si esprime così a Un giorno da pecora su Radiouno.sarà ilche potrebbe fare il Cavaliere? “Non sono più convinto che sarà Mattarella, non credo. Maune io sosarà”. Un uomo o una donna? “Non lo posso dire”. Può essere una donna come Letizia Moratti? “No, lo escludo”. Marta Cartabia? “Secondo me non sa chi ...

