Quirinale | Salvini vede Conte Resta incertezza

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - LegaSalvini : LEGA, I DOSSIER ECONOMIA E QUIRINALE SUL TAVOLO DI SALVINI - mario_bontempo : RT @PassarMi: Quindi … #Salvini e #Conte puntano ad un nome condiviso per il #Quirinale. Ma ieri Conte puntava ad un nome condiviso anche c… - vivereitalia : Quirinale, Conte 'A Salvini rappresentata esigenza presidente di tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Corriere della Sera

Conte -faccia a faccia di un'ora definito cordiale. Sul tavolo le elezioni per il. I due sembrano disposti a cercare l'intesa con il resto della maggioranza su un nome che non sia Draghi. ...Il faccia a faccia è durato un'ora:e Conte si sono visti dopo pranzo, in centro". "Sulprocedono gli incontri con tutte le parti in causa e il centrodestra ragionerà e voterà ...Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono incontrati a pochi giorni dall'elezione del presidente della Repubblica: cosa cambia per Silvio Berlusconi ...ROMA (ITALPRESS) – “Un incontro come con altri leader, è un periodo in cui ci si confronta e si parla di tutto anche sulle prospettive del Quirinale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, dopo ...