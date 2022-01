Quirinale: Renzi, 'uno scempio non far votare chi ha 37.6, siamo alla follia' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'Ordine del giorno approvato dalla Camera per il voto dei grandi elettori positivi "è sacrosanto". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda, a proposito di Quirinale. "Ma di che cavolo stiamo parlando? Se uno ha un ascesso o la febbre non può votare il presidente della Repubblica? siamo fuori? Il presidente della Camera non commetta questo scempio di non far votare chi ha 37.6, siamo alla follia. Non è dittatura sanitaria ma grigio burocratismo", ha spiegato il leader di Iv. "Il parlamentare che vota il presidente della Repubblica non è un privilegio, è la democrazia. Basta con uno vale uno, questo è il magico mondo della democrazia rappresentativa. Se sei uno dei mille che deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'Ordine del giorno approvato dCamera per il voto dei grandi elettori positivi "è sacrosanto". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda, a proposito di. "Ma di che cavolo stiamo parlando? Se uno ha un ascesso o la febbre non puòil presidente della Repubblica?fuori? Il presidente della Camera non commetta questodi non farchi ha 37.6,. Non è dittatura sanitaria ma grigio burocratismo", ha spiegato il leader di Iv. "Il parlamentare che vota il presidente della Repubblica non è un privilegio, è la democrazia. Basta con uno vale uno, questo è il magico mondo della democrazia rappresentativa. Se sei uno dei mille che deve ...

