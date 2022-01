Advertising

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - adaalighi : RT @ilvocio: Quirinale, Renzi ago della bilancia? Direi più un brufolo sul culo. Claudio Caruana @woodyocchialuto #20gennaio #ilvocio #Ren… - iconanews : Quirinale: Renzi, destra ferma, a sinistra tweet da Qui, Quo,Qua -

E' "sacrosanto" che possano votare tutti all'elezione del presidente della Repubblica. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, parlando su Radio Leopolda. "Stiamo chiedendo con grande forza al presidente della Camera di non commettere uno scempio costituzionale nel non far votare le persone con 37,6: non è dittatura ..."Ieri non è successo assolutamente niente". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, parlando su Radio Leopolda, commentando i vertici di centrosinistra e centrodestra sul. "La destra è ferma non ha fatto niente, Berlusconi di fatto va verso il ritiro, poi vedremo le ..."Ieri non è successo assolutamente niente". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando su Radio Leopolda, commentando i vertici di centrosinistra e centrodestra sul Quirinale. (ANSA) ..."L'ex banchiere centrale è la garanzia della stabilità e della fiducia che può offrire l'Italia", dice il direttore del Foglio ...