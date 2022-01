(Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri non è successo assolutamente niente, avevano detto ‘faremo e vedremò e invece nienteampiamente previsto,di fatto vailcon quali modalità ma quando l'altro giorno avevamo detto che non aveva i numeri avevamo detto la verità, ora se ne sono accorti tutti, anche Sgarbi. A destra non è successo niente, la destra è ferma”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a Radio Leopolda. “Non sono particolarmente preoccupato perchè mancano pochi giorni, è normale e fisiologico che certe dinamiche richiedano antiche liturgie e strumenti diversi da quelli del voto – ha aggiunto – ancora è presto, abbiamo ancora qualche giorno”. (ITALPRESS).

Advertising

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - Libero_official : 'Qui, Quo, Qua'. Tweet identico, il velenoso fuorionda di #MatteoRenzi in radio. E su #Berlusconi: 'Imminente il ri… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Quirinale, Renzi “Berlusconi verso ritiro, vediamo come” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

... non ci sono i presupposti per Berlusconi al. Prima il centro destra supererà questa ...ma nessuno di loro due ha spiegato perché al vertice di centrosinistra non è stato invitato Matteo......elemento di chiarezza comincia a spuntare sull'orizzonte del, ma le incognite e i nodi da sciogliere non mancano davvero. L'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" da Matteoil ...ROMA (ITALPRESS) - "Ieri non è successo assolutamente niente, avevano detto 'faremo e vedremò e invece niente come ampiamente previsto, Berlusconi di fat ...Tre signornò vorrebbero ri-conquistare il Quirinale, ma non sanno che pesci prendere. È stato Giuseppe Conte ad offrire a casa sua il ...