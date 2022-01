Quirinale | Renzi | ' Berlusconi va verso il ritiro | vediamo come'

Advertising

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'c.sinistra da soli 'gna fanno, ma noi saremo Manny tuttofare'... - TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'tra una settimana sarà tutto finito'... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Il leader di Italia Viva Matteoha fatto il punto sulla corsa aloggi durante una diretta di Radio Leopolda. Il primo obiettivo del senatore di Rignano è stato il centrodestra e il vertice conclusosi con un nulla di ...... non ci sono i presupposti per Berlusconi al. Prima il centro destra supererà questa ...ma nessuno di loro due ha spiegato perché al vertice di centrosinistra non è stato invitato Matteo...ROMA (ITALPRESS) – “Ieri non è successo assolutamente niente, avevano detto ‘faremo e vedremò e invece niente come ampiamente previsto, Berlusconi di fatto va verso il ritiro, vediamo con quali modali ...Roma, 20 gen "Berlusconi di fatto va verso il ritiro, vediamo con quali modalità. Ma quando l'altro giorno avevamo detto che non aveva i numeri avevamo detto la ...