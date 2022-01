Quirinale, parla Carmelo Conte: Berlusconi improponibile, Amato una delle poche riserve della Repubblica (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Giuseppe delle Cave La corsa al Quirinale, mai così incerta, appassiona per la prima volta non soltanto gli addetti ai lavori ma tutti gli italiani. Sul tavolo ci sono tanti nomi, dal presidente del Consiglio in carica Mario Draghi a Silvio Berlusconi, che sembrerebbe essere ancora la prima opzione del centrodestra. Carmelo Conte, quattro legislature alle spalle in parlamento con il Partito Socialista Italiano (Psi) e diverse presenze da sottosegretario e titolare di dicastero a Palazzo Chigi, dice la sua intervistato da ildenaro.it. Arriva così una netta bocciatura alla candidatura di Berlusconi (“E’ politicamente improponibile”) ed un’apertura invece al nome di Giuliano Amato, il dottor Sottile, del quale fu ministro dal 1989 al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) di GiuseppeCave La corsa al, mai così incerta, appassiona per la prima volta non soltanto gli addetti ai lavori ma tutti gli italiani. Sul tavolo ci sono tanti nomi, dal presidente del Consiglio in carica Mario Draghi a Silvio, che sembrerebbe essere ancora la prima opzione del centrodestra., quattro legislature alle spalle inmento con il Partito Socialista Italiano (Psi) e diverse presenze da sottosegretario e titolare di dicastero a Palazzo Chigi, dice la sua intervistato da ildenaro.it. Arriva così una netta bocciatura alla candidatura di(“E’ politicamente”) ed un’apertura invece al nome di Giuliano, il dottor Sottile, del quale fu ministro dal 1989 al ...

