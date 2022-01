Quirinale, no unanime del centrosinistra a Berlusconi. Centrodestra slitta il vertice. Grandi manovre per Draghi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nessun nome per il colle è il risultato del vertice tra letta, conte e speranza ribadendo comunque il no alla designazione del cavaliere e rilanciano il dialogo con il Centrodestra: 'candidato sia ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nessun nome per il colle è il risultato deltra letta, conte e speranza ribadendo comunque il no alla designazione del cavaliere e rilanciano il dialogo con il: 'candidato sia ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Per il Quirinale votino anche i positivi, passa un Ordine del giorno FdI-FI: 349 i sì al testo, pressochè unanime il cons… - fisco24_info : Per il Quirinale votino anche i positivi, passa un Ordine del giorno FdI-FI: 349 i sì al testo, pressochè unanime i… - regynadeserto : RT @gallina_di: Obbligo vaccinale? ILLEGALE, Rodota' all'art. 32 della Costituzione: “Nessuna Costituzione ha una forma così forte!!! neppu… - ManciniSimona24 : RT @Giamma1981: Il cordoglio unanime per la scomparsa di #davidsassoli mi fa pensare che sarebbe stato un ottimo candidato per il quirinale… - PoliticaNewsNow : Quirinale, Malpezzi: “Voto unanime Direzione esprime compattezza partito, scelta Berlusconi non garantisce condivis… -