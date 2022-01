Quirinale: Meloni, 'vertice c.destra sia convocato nelle prossime ore o lo chiederò ufficialmente' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti lo chiederò ufficialmente". Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine di un flash mob di FdI a piazza Montecitorio. C'è ancora l'unità del centrodestra? "C'è sempre l'unità", ha replicato la leader di FdI. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Ildi centrodeve essere ancora. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzatoore, altrimenti lo". Lo ha detto Giorgia, a margine di un flash mob di FdI a piazza Montecitorio. C'è ancora l'unità del centro? "C'è sempre l'unità", ha replicato la leader di FdI.

