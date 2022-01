Quirinale | il silenzio di Salvini dopo l’incontro con Conte Lupi | “Se Berlusconi si ritira | centrodestra sarà unito su altro nome”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre Silviotace e continua a restare ad Arcore,aver fatto saltare il vertice disul, gli alleati, Matteoe Giorgia Meloni, costretti a parlar d’nel corso della giornata, sembrano già guardare oltre. Non è un caso che lo stesso segretario della Lega sia stato impegnato in una serie d’incontri, compreso quello con il leader del M5s, Giuseppe. Così, senon ha ancora sciolto la riserva, lasciando gli alleati in sospeso di fronte ai numeri mancanti per la sua corsa al Colle, è stata Giorgia Meloni a chiedere che il vertice tra i partiti sia convocato entro la settimana. Mentreil vertice con l’ex premier e ora presidente M5s, non ha ...