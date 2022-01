Quirinale: il Cav in “melina”, Salvini pressa, centrosinistra in contropiede (Di giovedì 20 gennaio 2022) Berlusconi non è uomo che in vita sua ha mai fatto un passo indietro o di lato . E non lo farà neanche adesso, a meno che i numeri non lo costringeranno a rimodulare gli obiettivi. E questo potrebbe... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) Berlusconi non è uomo che in vita sua ha mai fatto un passo indietro o di lato . E non lo farà neanche adesso, a meno che i numeri non lo costringeranno a rimodulare gli obiettivi. E questo potrebbe...

Advertising

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - pietroraffa : ?? Quirinale: Cav resta a Milano, vertice c.destra in stand by (ANSA) Gli tira pure il pacco - HuffPostItalia : Sgarbi spegne le illusioni: 'Il Cav è triste, l'operazione Quirinale si è fermata' - infoitinterno : Quirinale, pochi voti ma il Cav non molla. Il vertice decisivo slitta ancora - f_diletta_ : -