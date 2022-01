Quirinale | grave e allucinante che tutto sia intralciato dalle ambizioni private di Berlusconi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) E' umiliante per tutti questa condizione diappeso sopra un burrone rappresentato sin dall'inizio da un numero di voti insufficiente che avrebbe dovuto essere superato da un nugolo ...

Advertising

DadoneFabiana : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha centrato il punto politico di questa grave situazione: non tanto il rischio della… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - Gabriel90719266 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Soraya31653571 : @Iulian_b86 @cammisa_massimo @Quirinale @Viminale @CorteCost @_Carabinieri_ @SenatoStampa @Montecitorio ????Qui c'è p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale grave

Globalist.it

Lasciando stare ogni altra possibile considerazione sull'operazione Berlusconi è indubbiamenteed allucinante che il percorso per l'elezione delresti intralciato per l'ambizione ..."Una donna al?" Molte e molti si chiedono se sia il momento di proporre una donna al. L'esclusione delle donne dalle istituzioni è un problemadella nostra democrazia, che ...di NUCCIO FAVA* – E’umiliante per tutti questa condizione di Berlusconi appeso sopra un burrone rappresentato sin dall’inizio da un numero di voti insufficiente che avrebbe dovuto essere superato da u ...Innegabile che la politica italiana di questi giorni è priva di una maggioranza espressione di un solo settore dello schieramento vuoi a destra, vuoi a sinistra ...