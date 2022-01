Quirinale, Gianni Morandi: “Cartabia, Casellati o Bonino potrebbero mettere d’accordo tutti”. Poi ringrazia Fedez: ecco perché (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 77enne Gianni Morandi è più in forma che mai, anche se la mano ustionata lo scorso marzo continua a dargli qualche fastidio, ma è comunque felice perché quel tragico incidente avrebbe potuto essere ben più serio. Proprio la mano gli ha giocato il brutto scherzo della messa online per qualche secondo della canzone “Apri tutte le porte”, in gara al Festival di Sanremo. Nessuna eliminazione, c’erano già precedenti. Una su tutte il caso di Fedez che lo scorso anno pubblicò sempre sui social un piccolo video con l’inciso di “Chiamami per nome”. Archiviato tutto, Gianni Morandi si trova nella sua Bologna al Teatro Duse per una serie di concerti da recuperare dopo che sono saltati a causa pandemia. Oltre alle sei date di recupero (19, 20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio) di “Stasera gioco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 77enneè più in forma che mai, anche se la mano ustionata lo scorso marzo continua a dargli qualche fastidio, ma è comunque felicequel tragico incidente avrebbe potuto essere ben più serio. Proprio la mano gli ha giocato il brutto scherzo della messa online per qualche secondo della canzone “Apri tutte le porte”, in gara al Festival di Sanremo. Nessuna eliminazione, c’erano già precedenti. Una su tutte il caso diche lo scorso anno pubblicò sempre sui social un piccolo video con l’inciso di “Chiamami per nome”. Archiviato tutto,si trova nella sua Bologna al Teatro Duse per una serie di concerti da recuperare dopo che sono saltati a causa pandemia. Oltre alle sei date di recupero (19, 20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio) di “Stasera gioco ...

