Advertising

lucianoghelfi : #Quirinale, il #Pd riunirà i suoi #grandielettori domenica 23 gennaio, alle 17, nella saletta dei Gruppi parlamentari alla #Camera. - rtl1025 : ?? Il segretario del #Pd Enrico #Letta ha convocato i grandi elettori Dem domenica 23 gennaio alle 17 nella saletta… - TV7Benevento : **Quirinale: domenica alle 17 riunione grandi elettori Pd**... - SaraAuriletto : RT @6000sardine: #AbbiamoGiàDato Domenica 23 Gennaio Ore 14.00 Piazza Esquilino #Roma ?? - mollimodena : RT @6000sardine: #AbbiamoGiàDato Domenica 23 Gennaio Ore 14.00 Piazza Esquilino #Roma ?? -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale domenica

Avvenire

Per oggi, le previsioni suldanno cielo coperto, con possibili, improvvise schiarite. ... per mettere un po' di pressione al Cavaliere, ci era venuto a raccontare che, entro, la ...... per il centrodestra alle prese con la sfida del, è che il vertice dei leader in ... E alla fine la mediazione che salverebbe la faccia a tutti dovrebbe essere. Di certo il rinvio non ...Il leader di Forza Italia ha annullato il vertice di centrodestra a Roma. Quale sarà la sua mossa da Arcore? Intanto gli alleati Salvini e Meloni rimangono nell’impasse ...Un altro giorno è passato e alla fine l'unica novità, per il centrodestra alle prese con la sfida del Quirinale, è che il ...