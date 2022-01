**Quirinale: Campi, 'eccesso protagonismo Berlusconi può causare danni a centrodestra'** (2) (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E qui -prosegue Campi -arriviamo ad un'altra considerazione. Un Presidente della Repubblica non può essere eletto da una maggioranza politica, magari aprendo una caccia ai voti in Parlamento. Non so se effettivamente ci siano state queste telefonate di Sgarbi o se sia soltanto una sua vanteria, ma certo non è uno spettacolo bellissimo andare a raccattare voti nel Gruppo Misto, facendo chissà quali promesse". L'obiettivo di Berlusconi potrebbe allora essere un altro? "Da vecchio politico consumato -risponde Campi- forse sta puntando a fare altro, magari forza sul suo nome in maniera strumentale per poi ritirarlo e puntare su un altro candidato che ha in testa lui o concordato con tutta l'alleanza di centrodestra". E qui il discorso si sposta su quelle che potrebbero essere le prospettive della coalizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E qui -prosegue-arriviamo ad un'altra considerazione. Un Presidente della Repubblica non può essere eletto da una maggioranza politica, magari aprendo una caccia ai voti in Parlamento. Non so se effettivamente ci siano state queste telefonate di Sgarbi o se sia soltanto una sua vanteria, ma certo non è uno spettacolo bellissimo andare a raccattare voti nel Gruppo Misto, facendo chissà quali promesse". L'obiettivo dipotrebbe allora essere un altro? "Da vecchio politico consumato -risponde- forse sta puntando a fare altro, magari forza sul suo nome in maniera strumentale per poi ritirarlo e puntare su un altro candidato che ha in testa lui o concordato con tutta l'alleanza di". E qui il discorso si sposta su quelle che potrebbero essere le prospettive della coalizione ...

