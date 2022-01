Quirinale, Bersani a La7: “Non è vero che tocca al centrodestra fare un nome. Draghi al Colle? Non sarà lui a dirigere il traffico è la politica a gestirlo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Il centrodestra con Berlusconi ha sindrome di Ovidio: o con te o senza di te, non se lo tolgono di mezzo. Non lo vogliono ma devono indicarlo perché queste persone le ha fatte lui”. Così Pierluigi Bersani di Articolo 1, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Secondo Bersani il centrodestra “non ci sarebbe se non ci fosse stato Berlusconi” ed è per questo, quindi, che Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno dato il via libera alla sua candidatura. Riguardo al “diritto” di avanzare nomi da parte del centrodestra Bersani specifica: “Non è vero che loro hanno il titolo a dire ‘tocca a noi’ – dice – E quando dici Berlusconi e dici ‘tocca a noi’ il risultato qual è? Che si torna sul saputo, Mattarella (bis ndr) o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Ilcon Berlusconi ha sindrome di Ovidio: o con te o senza di te, non se lo tolgono di mezzo. Non lo vogliono ma devono indicarlo perché queste persone le ha fatte lui”. Così Pierluigidi Articolo 1, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Secondoil“non ci sarebbe se non ci fosse stato Berlusconi” ed è per questo, quindi, che Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno dato il via libera alla sua candidatura. Riguardo al “diritto” di avanzare nomi da parte delspecifica: “Non èche loro hanno il titolo a dire ‘a noi’ – dice – E quando dici Berlusconi e dici ‘a noi’ il risultato qual è? Che si torna sul saputo, Mattarella (bis ndr) o ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @pbersani non è convinto del passaggio di Draghi da palazzo Chigi al Colle: 'Io ho qualche dubbio sul p… - ItaliaViva : La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non ri… - La7tv : #ottoemezzo @pbersani sulla prossime elezione del capo dello Stato: 'Non é vero che alla destra spetta il compito,… - ilfattovideo : Quirinale, Bersani a La7: “Non è vero che tocca al centrodestra fare un nome. Draghi al Colle? Non sarà lui a dirig… - Rappa1958 : RT @lageloni: Avvicinandosi il voto sul #Quirinale, ogni giorno Matteo Renzi attacca Bersani. Purtroppo per lui ciò non riesce a nasconder… -