Quel pasticciaccio politico-sanitario dei tamponi: così il Cts ha liberalizzato i contagi (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Roberto Falbo* Premesso che il decreto numero 229 del 30 dicembre scorso ha omologato la validità dei tamponi antigenici rapidi a Quelli molecolari, sia per la segnalazione di inizio contagio sia per la liberatoria di fine isolamento, si stanno verificando casi di lavoratori che volendo rientrare al lavoro con test antigenici rapidi negativi per ulteriore conferma sottoposti a test molecolari entro 24 ore hanno dato esito positivo. Questo significa che poiché era già a conoscenza della comunità scientifica che i test antigenici rapidi anche di ultima generazione non possono certo rappresentare dal punto di vista diagnostico la stessa certezza dei test molecolari, il CTS con questa normativa ha liberalizzato di fatto la diffusione del virus rinunciando oltre che alla tracciatura delle filiere di contatto da mettere ...

