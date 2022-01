Quanto costano il ricovero e le cure di un non vaccinato? «Quattromila euro al giorno» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quanto costa curare un No vax? Mentre cominciano a scarseggiare i farmaci utilizzati contro Covid-19 e metà dei preparati finisce nella cura ai non vaccinati, c’è chi fa i conti in tasca alle terapie intensive e ai reparti ordinari degli ospedali. Per scoprire che oggi il ricovero in rianimazione di un non immunizzato arriva a costare fino a 4 mila euro al giorno. E la distinzione non è casuale, visto che nei vaccinati che finiscono in nosocomio il decorso della malattia è invece più breve e benigno (e quindi meno costoso). «Usiamo molte risorse per i non vaccinati, completamente esposti al virus – dice oggi a La Stampa il dottor Sergio Livigni, coordinatore dell’area sanitaria ospedaliera del Dirmei e direttore del dipartimento Dea Asl Città di Torino -: monoclonali, antivirali, antinfiammatori. Va da sé che dobbiamo ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022)costa curare un No vax? Mentre cominciano a scarseggiare i farmaci utilizzati contro Covid-19 e metà dei preparati finisce nella cura ai non vaccinati, c’è chi fa i conti in tasca alle terapie intensive e ai reparti ordinari degli ospedali. Per scoprire che oggi ilin rianimazione di un non immunizzato arriva a costare fino a 4 milaal. E la distinzione non è casuale, visto che nei vaccinati che finiscono in nosocomio il decorso della malattia è invece più breve e benigno (e quindi meno costoso). «Usiamo molte risorse per i non vaccinati, completamente esposti al virus – dice oggi a La Stampa il dottor Sergio Livigni, coordinatore dell’area sanitaria ospedaliera del Dirmei e direttore del dipartimento Dea Asl Città di Torino -: monoclonali, antivirali, antinfiammatori. Va da sé che dobbiamo ...

Advertising

Mereditella : I vax ci costano 25 euro di inoculazione per ogni dose che costa euro 23,20 ciascuna, centesimi inclusi. Ogni vax… - Mariari30057064 : RT @sten_lomonaco: Giletti , ' quanto costano alla collettività la terapia intensiva dei non vaccinati', vergogna , li hanno fatti arrivare… - purpIecosmos : @teafreddo Me li dovrebbe pagare lui veramente per quanto costano - SSafferling : @nonelarena @carlo_brx E quanto costano tre dosi di vaccino per tutta la popolazione? - shopenauerwho : RT @sten_lomonaco: Giletti , ' quanto costano alla collettività la terapia intensiva dei non vaccinati', vergogna , li hanno fatti arrivare… -