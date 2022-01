“Quando finirà la pandemia”. Covid, la previsione degli esperti sulla situazione italiana (Di giovedì 20 gennaio 2022) La variante Omicron, che alimenta l’ondata di contagi Covid, potrebbe coincidere con l’inizio della fine della pandemia? Se lo chiedono in molti e, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità avverte di non abbassare la guardia perché “siamo ancora lontani” dall’esserne fuori, ventilando anche l’ipotesi di nuove possibili varianti, la scelta della Gran Bretagna di allentare le misure anti-contagio offre qualche speranza in più. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato dal 27 gennaio la fine dell’obbligo di indossare le mascherine. Dalla stessa data anche il lavoro a distanza non verrà più raccomandato e non ci sarà più necessità di pass sanitario per entrare nei locali e partecipare a grandi raduni. Davvero siamo vicini alla fine della pandemia o, dopo la quarta, ci saranno altre ondate? Ecco cosa ne pensano i maggiori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) La variante Omicron, che alimenta l’ondata di contagi, potrebbe coincidere con l’inizio della fine della? Se lo chiedono in molti e, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità avverte di non abbassare la guardia perché “siamo ancora lontani” dall’esserne fuori, ventilando anche l’ipotesi di nuove possibili varianti, la scelta della Gran Bretagna di allentare le misure anti-contagio offre qualche speranza in più. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato dal 27 gennaio la fine dell’obbligo di indossare le mascherine. Dalla stessa data anche il lavoro a distanza non verrà più raccomandato e non ci sarà più necessità di pass sanitario per entrare nei locali e partecipare a grandi raduni. Davvero siamo vicini alla fine dellao, dopo la quarta, ci saranno altre ondate? Ecco cosa ne pensano i maggiori ...

Advertising

idk_vic_28 : avvisatemi quando la gente finirà di sminuire i problemi degli altri, grazie - ultimatyong : Quando tutto sta storia finirà giuro che per mesi non voglio vederli nemmeno in foto, madonna giuro che rabbia che… - SilvanaSilvamaj : RT @GirolamoNavarra: @Agenzia_Ansa La #pandemia finirà quando scoppierà la #Rivoluzione e non manca molto ormai! - fralenuvoleeeee : questa stagione straziante perchè ancora lo stiamo vivendo,chissà quante persone come Giulia e Lorenzo da un momen… - JeriCool94 : Già oggi ne hanno bisogno, quando anche nella realtà finirà la questione COVID i medici vivranno di flashback e di… -