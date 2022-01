“Qua fa davvero schifo”. Igiene al GF Vip, la denuncia dalla Casa: “Ho problemi, sto male” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Altro che i presunti topi nella camera della contessa De Blanck della quinta edizione, il GF Vip 6 è un vero letamaio e nessuno sembra far niente per migliorare la situazione. Le stanze esplodono di vestiti buttati in ogni dove, briciole e scarsa Igiene. Puzza, disordine, polvere a non finire. Una orribile situazione che sta facendo sentire malissimo Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ce la fa più. La dimora del GF Vip 6 è carica di polvere ed acari e la sua salute ne sta risentendo. Per questo motivo ha deciso di fare un appello ad Alfonso Signorini, che gli aveva proposto una soluzione. Niente da fare, la situazione è la stessa, ma Barù non si è arreso ed è tornato nuovamente all’attacco. Barù, polemiche sull’Igiene al GF Vip “Velocissimo ti volevo parlare di un tema che ci sta provocando grande disagio a noi gente più ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Altro che i presunti topi nella camera della contessa De Blanck della quinta edizione, il GF Vip 6 è un vero letamaio e nessuno sembra far niente per migliorare la situazione. Le stanze esplodono di vestiti buttati in ogni dove, briciole e scarsa. Puzza, disordine, polvere a non finire. Una orribile situazione che sta facendo sentire malissimo Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ce la fa più. La dimora del GF Vip 6 è carica di polvere ed acari e la sua salute ne sta risentendo. Per questo motivo ha deciso di fare un appello ad Alfonso Signorini, che gli aveva proposto una soluzione. Niente da fare, la situazione è la stessa, ma Barù non si è arreso ed è tornato nuovamente all’attacco. Barù, polemiche sull’al GF Vip “Velocissimo ti volevo parlare di un tema che ci sta provocando grande disagio a noi gente più ...

Advertising

camloves_MCU : @LokiBaggins Ma infatti davvero mentre la leggevo non aveva un minimo di senso, persone buttate a casaccio qua e là… - LHNLZloveyou : ve lo spiego io come va davvero 0€ di benzina prendo il bus 2€ di panzerotto unto del kebabbaro sotto la stazione… - vidaemquadrinho : E parla una che, nonostante faccia di lavoro i vaccini e si farebbe iniettare anche l'acqua sporca per il bene supr… - CensuraFreemind : @90ordnasselA Sono davvero organizzati bene questi qua ?? - Cinzia02061263 : @la_nana_bianca Non sono d'accordo sì è vero sicuramente ci sono è ci saranno persone che di te non gli interessa n… -

Ultime Notizie dalla rete : Qua davvero Costruire nuove parentele nella xenofamiglia del futuro D'estate venivamo spesso alla casa del Popolo qua a fianco, si sta bene perché siamo a due passi da ...è un termine che ho imparato dal manifesto xenofemminista e qui di fatto viviamo davvero una ...

Manila sparla di Soleil al GF Vip: 'L'ho difesa contro tutti per non lasciarla sola!' Ma questa donna qua (Manila, ndr), credimi? sai perché la ringrazio? Perchè ha saputo ascoltarmi però mi ha parlato molto bene di te. Quindi non avere nessun dubbio nei confronti di Manila, davvero. ...

Anteprima Oppo Find N, questo formato è davvero fantastico HDblog Salernitana, i tifosi: "Nuovo corso promosso. Ora ci vogliono i rinforzi" «Ci svegliamo di ottimo umore, la conferenza stampa di Walter Sabatini ci è piaciuta davvero molto. - spiega Riccardo Santoro , presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs ...

D'estate venivamo spesso alla casa del Popoloa fianco, si sta bene perché siamo a due passi da ...è un termine che ho imparato dal manifesto xenofemminista e qui di fatto viviamouna ...Ma questa donna(Manila, ndr), credimi? sai perché la ringrazio? Perchè ha saputo ascoltarmi però mi ha parlato molto bene di te. Quindi non avere nessun dubbio nei confronti di Manila,. ...«Ci svegliamo di ottimo umore, la conferenza stampa di Walter Sabatini ci è piaciuta davvero molto. - spiega Riccardo Santoro , presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs ...