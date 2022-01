Puglia: la produzione agricola-alimentare assorbe oltre il 10 per cento dei consumi di energia In totale nella regione, in un anno, più di cinque milioni e mezzo di tonnellate equivalenti di petrolio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La produzione agricola e quella alimentare in Puglia assorbono oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno dei consumi totali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia sulla base dei dati MISE/ENEA/Terna sugli effetti dei rincari della bolletta energetica sugli approvvigionamenti alimentari degli italiani. I rincari dell’energia – sottolinea la Coldiretti regionale – hanno dunque un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la pandemia da Covid si è aperto uno scenario di, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Lae quellainassorbonoil 10,3% dei 5,578di tontedi(Mtep) all’deitotali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldirettisulla base dei dati MISE/ENEA/Terna sugli effetti dei rincari della bolletta energetica sugli approvvigionamenti alimentari degli italiani. I rincari dell’– sottolinea la Coldiretti regionale – hdunque un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la pandemia da Covid si è aperto uno scenario di, ...

