Processo ‘Ndrangheta stragista | chiesta riapertura istruttoria | “Falange Armata interna al Sismi e attentato al giudice Scopelliti | diverse novità”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nell’80 sono diventato dirigente della VII Divisione. Quindi nell’80 viene istituita la VII e si occupava della Gladio, della scuola di addestramento, della selezione di tutto il personale. Il potere politico non era a conoscenza di Gladio, solo il capo di Stato Maggiore della Difesa ne era a conoscenza e la parte politica non doveva esserne a conoscenza. Ciò fino al 1976. Da quel momento ad ogni cambio del Ministro della Difesa io predisponevo un breafing scritto sui compiti di Gladio che mi veniva controfirmato dal Ministro. Il Presidente del Consiglio non era a conoscenza. Solo dal 1984 ne venne informato. In teoria Aldo Moro non doveva saperlo. Se poi il ministro lo ha sbarellato e non doveva farlo allora….”. Questo è uno stralcio dell’interrogatorio reso dal capo di Stato maggiore delPaolo Inzerilli sentito dalla Dia nel luglio 2018. ...