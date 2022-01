Pro Patria | altri guai per la Sgai | sequestrati 110 milioni dalla Guardia di Finanza

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ancora problemi per la, società che è proprietaria della Pro, formazione che milita in Serie C. Come riporta Il Giorno, dopo l’arresto del presidente della società Roberto Galloro negli scorsi mesi, la Procura della Repubblica di Napoli ha dato mandato alladidi eseguire un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di circa 110di euro di crediti d’imposta al Superbonus 110%, nell’ambito di indagini preliminari. L’accusa è di aver monetizzato i crediti d’imposta per lavori che rientravano da quelli previsti dal Superbonus, senza però mai eseguirlo. SportFace.

... il Consorzio SGAI, recentemente diventato proprietario del 90% delle quote della società calcistica di Busto Arsizio, Aurora Pro Patria 1919 , precisa con il seguente comunicato che il provvedimento ......