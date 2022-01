Premier League: troppe partite rinviate, si va verso il cambio di protocollo Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono troppe le ventidue partite di Premier League rinviate nell’ultimo mese, e così la governance del massimo campionato inglese vorrebbe rivedere il protocollo anti-Covid, decisamente molto controverso, per far sì che si possa fermare l’emorragia di sfide posticipate a data da destinarsi per via dei troppi contagi. E non solo, visto che alcuni incontri sono stati spostati perché il numero minimo non si è raggiunto sommando i contagiati agli infortunati e a chi è impegnato in Coppa d’Africa. Per questo motivo, si vorrebbero cambiare in corsa le regole, ma serviranno almeno quattordici club su venti favorevoli. Le regole potrebbero essere cambiate a partire dall’8 febbraio e a questo proposito un portavoce della Premier ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sonole ventiduedinell’ultimo mese, e così la governance del massimo campionato inglese vorrebbe rivedere ilanti-, decisamente molto contro, per far sì che si possa fermare l’emorragia di sfide posticipate a data da destinarsi per via dei troppi contagi. E non solo, visto che alcuni incontri sono stati spostati perché il numero minimo non si è raggiunto sommando i contagiati agli infortunati e a chi è impegnato in Coppa d’Africa. Per questo motivo, si vorrebbero cambiare in corsa le regole, ma serviranno almeno quattordici club su venti favorevoli. Le regole potrebbero essere cambiate a partire dall’8 febbraio e a questo proposito un portavoce della...

Advertising

GiovaAlbanese : ? #Ramsey è guarito dal Covid-19, ora si velocizzano le operazioni per la sua uscita dalla #Juventus: tornerà in Premier League. - DiMarzio : #Conte come #Mancini: il @SpursOfficial rimonta il @LCFC negli ultimi due minuti - yoshibeststrea1 : @FUTDonkey stai ancora a piagne per la finale degli europei vattelarigioca, GODOOOOOOOO. JORGINHO BETTER KDB KANTE… - Football_Anlyst : RT @GiovaAlbanese: ? #Ramsey è guarito dal Covid-19, ora si velocizzano le operazioni per la sua uscita dalla #Juventus: tornerà in Premier… - Marcovan09 : @CalcioFinanza E la finale giocarla a pari o dispari! Grande! Premier League trema. -