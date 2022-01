Premier League, confronto “costruttivo” tra Fifa e AssoCalciatori sul tema calendari (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il welfare dei calciatori al centro di un confronto a Manchester tra Fifa e FifPro e associazioni (PFA) dei giocatori di Premier League. Un vertice “costruttivo” – stando a quanto emerge – per discutere di possibili future innovazioni nel calendario calcistico. “La Fifa ascolta tutti – ha sottolineato il presidente Gianni Infantino – Siamo stati felici di parlare e sentire i giocatori in modo aperto e diretto. È stata una discussione affascinante e l’occasione per la Fifa di spiegare direttamente come pensiamo di tutelare i giocatori e la qualità del calcio internazionale. Abbiamo preso nota e siamo sicuri che questo incontro porterà ad altri confronti più costruttivi. È quello che volevamo sin dall’inizio, una piattaforma aperta dove chiunque può ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il welfare dei calciatori al centro di una Manchester trae FifPro e associazioni (PFA) dei giocatori di. Un vertice “” – stando a quanto emerge – per discutere di possibili future innovazioni nelo calcistico. “Laascolta tutti – ha sottolineato il presidente Gianni Infantino – Siamo stati felici di parlare e sentire i giocatori in modo aperto e diretto. È stata una discussione affascinante e l’occasione per ladi spiegare direttamente come pensiamo di tutelare i giocatori e la qualità del calcio internazionale. Abbiamo preso nota e siamo sicuri che questo incontro porterà ad altri confronti più costruttivi. È quello che volevamo sin dall’inizio, una piattaforma aperta dove chiunque può ...

