Precariato | l’Europa raccomanda l’Italia di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella decisione assunta nel giugno scorso e pubblicata nel sito ufficiale dell’alto organo europeo, si chiede aldi continuare ad assorbire ilesistente, di prevedere una specifica norma tesa ad assumere anche attraverso procedure straordinarie i supplenti assunti cona termine ripetuti, a informare lo stesso Comitato delle azioni poste in essere. Il Governo, in risposta al Comitato UE, ha assunto il tema del reclutamento come obiettivo prioritario da affrontare nel 2022 e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, si è impegnato a confrontarsi con otto sindacati sull’argomento. Esulta Marcello Pacifico, presidente Anief, sindacato oggi rappresentativo che ha presentato la denuncia e che lotta dalla sua fondazione contro l’abuso deia termine: “Invito ora il Governo – dice il ...