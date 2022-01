Pozzuoli | consegnati 80 alloggi alle famiglie nei container

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ad ottantache per anni sono vissute nei campia seguito del terremoto del 1980 e del bradisismo degli anni 82-83, è stato consegnato, oggi, uno di edilizia residenziale pubblica a Monterusciello. A darne notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia: “Abbiamo raggiunto un duplice traguardo da un lato smantellare i prefabbricati e iancora esistenti sul territorio, dall’altro garantire una degna abitazione a quanti vivevano ancora inimpropri a seguito del bradisismo”. L’amministrazione, utilizzando fondi regionali e comunali, ha realizzato cinque edifici contenenti ognuno 16 appartamenti, dai tre ai cinque vani. I beneficiari sono stati 76 nuclei familiari individuati nel 2002 con perizia giurata in quanto ...

