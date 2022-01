Porte girevoli, Napoli e Fiorentina pensano allo scambio Meret-Dragowski: la situazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Napoli e la Fiorentina starebbero pensando di mettere in piede la trattativa per uno scambio Meret-Dragowski situazione complicata in casa Fiorentina per quanto riguarda i portieri, sia dal punto di vista del campo che da quello contrattuale. Dragowski è infatti in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo sarebbero in alto mare. E nell’ottica di un nuovo portiere, come riportato dal Corriere Fiorentino, i viola starebbero pensando di intavolare una trattativa per uno scambio con il Napoli per Alex Meret. Il portiere italiano ha le stesse condizioni contrattuali del polacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ile lastarebbero pensando di mettere in piede la trattativa per unocomplicata in casaper quanto riguarda i portieri, sia dal punto di vista del campo che da quello contrattuale.è infatti in scadenza nel 2023 e le trattative per il rinnovo sarebbero in alto mare. E nell’ottica di un nuovo portiere, come riportato dal Corriere Fiorentino, i viola starebbero pensando di intavolare una trattativa per unocon ilper Alex. Il portiere italiano ha le stesse condizioni contrattuali del polacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

