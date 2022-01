Porsche Design celebra il 50° con Chronograph I e la Porsche 911 S.2.4 Targa del 1972

(Di giovedì 20 gennaio 2022) 50 anni di: l'ora zero Guidato dalla passione di far confluire funzionalità, materiali e tecnologia in oggetti di uso quotidiano, il Professor F. A.ha fondato nelil suo ...

Advertising

Luca_Zunino : RT @lautomobile_ACI: Porsche celebra i 50 anni di Porsche Design con un'esclusiva 911. - HDmotori : Porsche Design, per i suoi 50 anni una serie limitata della 911 - V1cPena : Porsche Design celebra su 50° aniversario - Portalautomotri : Porsche Design celebra su 50° aniversario - lautomobile_ACI : Porsche celebra i 50 anni di Porsche Design con un'esclusiva 911. -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Design

La storia diè caratterizzata da una visione chiara, che comprende una forma senza compromessi e dettagli ridotti all'essenziale. Queste espressioni hanno trovato il loro ideale di precisione e ...... Arm, Atlassian, Canva, Deloitte, PwC,, Shopify, Starbucks, and Workday. Dovetail, which ... Dovetail is the only cross - functional solution (used by product, research, engineering, and...A febbraio il nuovo modello della sportiva elettrica disponibile con trazione posteriore o integrale e due livelli di batteria ...Il costruttore di Zuffenhausen celebra i 50 anni di Porsche Design con un'esclusiva Porsche 911 destinata a festeggiare l'evento ...