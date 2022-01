PNRR, altri 8 milioni ad Afragola: serviranno nelle scuole (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’approvazione del progetto riguardante il recupero del Rione Salicelle (15 i milioni stanziati), nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) arrivano al Comune di Afragola altri 8 milioni di euro. In questo caso, il finanziamento sarà ripartito in 5 progetti differenti di cui 4 destinati alla ristrutturazione edilizia delle scuole del territorio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’approvazione del progetto riguardante il recupero del Rione Salicelle (15 istanziati), nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza () arrivano al Comune didi euro. In questo caso, il finanziamento sarà ripartito in 5 progetti differenti di cui 4 destinati alla ristrutturazione edilizia delledel territorio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ipazia97326140 : @Chiappuz È esattamente questo il vero motivo, insieme ad altri, per cui Draghi è stato messo lì. Anche il PNRR era una scusa. - EPICURO39417589 : RT @PenelopeVr46: @Montecitorio le lucine si leggono così,al netto dei 45 contrari: -una quasi metá del Parlamento vota sì per mantenersi l… - Vvelasciavivere : RT @PenelopeVr46: @Montecitorio le lucine si leggono così,al netto dei 45 contrari: -una quasi metá del Parlamento vota sì per mantenersi l… - Michelemarziani : RT @PenelopeVr46: @Montecitorio le lucine si leggono così,al netto dei 45 contrari: -una quasi metá del Parlamento vota sì per mantenersi l… - Baffotto3000 : RT @PenelopeVr46: @Montecitorio le lucine si leggono così,al netto dei 45 contrari: -una quasi metá del Parlamento vota sì per mantenersi l… -