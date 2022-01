Pineta Grande Hospital | Schiavone | “Restituita la mia dignità”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – “Mi sono stati restituiti l’onore, lae la correttezza del mio operato di imprenditore della sanità e medico“. Così l’imprenditore casertano della sanità Vincenzocommenta la decisione del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Orazio Rossi che ieri lo ha rinviato a giudizio per il reato di abuso d’ufficio e violazioni urbanistiche in relazione ai lavori di ampliamento della clinicadi Castel Volturno, di proprietà di, prosciogliendo però(difeso da Giuseppe Stellato e Claudio Sgambato) con sentenza di non luogo a procedere dal grave reato di corruzione, che lo aveva fatto finire anche agli arresti domiciliari. “Ora guardo avanti – aggiunge ...

