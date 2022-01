“Perché si parla di lui”. Michelle Hunziker, viene fuori il nome di Eros Ramazzotti dopo la separazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) È davvero finita. La coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si è sciolta. Hanno trascorso insieme un bel pezzo di vita, undici anni. E nel corso della loro relazione hanno avuto due figlie. Sono stati loro stessi, entrambi personaggi molto noti in Italia e non solo, ad annunciarlo con una nota ufficiale all’Ansa. “dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Esattamente come fecero nel 2015 anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino sui profili social di Michelle e Tomaso non si fa cenno alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) È davvero finita. La coppia formata dae Tomaso Trussardi si è sciolta. Hanno trascorso insieme un bel pezzo di vita, undici anni. E nel corso della loro relazione hanno avuto due figlie. Sono stati loro stessi, entrambi personaggi molto noti in Italia e non solo, ad annunciarlo con una nota ufficiale all’Ansa. “dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostrarimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Esattamente come fecero nel 2015 anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino sui profili social die Tomaso non si fa cenno alla ...

