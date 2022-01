“Perché non vai a riprendertela?”: la risposta di Alex Belli gela (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alex Belli ha terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip ma le polemiche sulla sua amicizia speciale con Soleil non accennano a placarsi. Nemmeno l’ingresso di Delia ha messo un punto al triangolo che si era creato. L’attore ha rilasciato un’intervista e le risposte hanno gelato il web. Alex Belli-AltranotiziaAlex Belli sta continuando a far parlare di sé anche dopo la sua uscita dal Gf Vip 6. Dopo essere stato eliminato per aver abbracciato la moglie Delia in diretta sembrava che la coppia avesse trovato la serenità perduta. Ma in base agli avvenimenti delle ultime ore non sembra proprio che sia così. La Duran ha fatto il suo ingresso nel reality venerdì scorso in grande stile ma qualcosa sembra essersi incrinato col marito. Che cosa è successo? ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip ma le polemiche sulla sua amicizia speciale con Soleil non accennano a placarsi. Nemmeno l’ingresso di Delia ha messo un punto al triangolo che si era creato. L’attore ha rilasciato un’intervista e le risposte hannoto il web.-Altranotiziasta continuando a far parlare di sé anche dopo la sua uscita dal Gf Vip 6. Dopo essere stato eliminato per aver abbracciato la moglie Delia in diretta sembrava che la coppia avesse trovato la serenità perduta. Ma in base agli avvenimenti delle ultime ore non sembra proprio che sia così. La Duran ha fatto il suo ingresso nel reality venerdì scorso in grande stile ma qualcosa sembra essersi incrinato col marito. Che cosa è successo? ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Ita: Altavilla, unità intenti con Lazzerini mai in discussione "Si tratta di speculazioni giornalistiche che non commentiamo, a maggior ragione perché trattano argomenti di corporate governance che vanno trattati in sedi opportune, che sono cda e assemblea degli azionisti". Così il presidente di Ita Alfredo ...

Il Signore degli anelli, perché nessuno celebra il ventennale? ... " Quest anno è stato duro per una varietà di ragioni, il che è un peccato perché abbiamo parlato ... il regista ha chiarito negli anni scorsi di non voler prendere parte a un nuovo progetto legato a Il ...

