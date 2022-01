Perché la pazza candidatura del Cav. ha avvicinato Draghi al Colle (Di giovedì 20 gennaio 2022) La politica è spesso fatta di cerchi, più precisamente di cerchi che si chiudono, e nelle ultime settimane i cerchi che si sono chiusi sono molti, quasi infiniti, e in alcuni casi riescono persino a mettere di buon umore. La partita del Quirinale, in questo senso, è un cerchio che si chiude continuamente e il lento riavvicinamento fra tutte le forze politiche in direzione di una candidatura condivisa, che ora dopo ora sembra sempre meno inevitabile, è una Collezione interminabile di ferite che si vanno a rimarginare. La rivincita forse più incredibile che si è andata a manifestare in queste ore è quella che riguarda Silvio Berlusconi e a cinque giorni dalla prima votazione per il successore di Sergio Mattarella l’unica certezza che abbiamo oggi è che il pallino è ancora nelle mani del Cav. E’ stato il Cav., rompendo tutte le regole formali delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) La politica è spesso fatta di cerchi, più precisamente di cerchi che si chiudono, e nelle ultime settimane i cerchi che si sono chiusi sono molti, quasi infiniti, e in alcuni casi riescono persino a mettere di buon umore. La partita del Quirinale, in questo senso, è un cerchio che si chiude continuamente e il lento riavvicinamento fra tutte le forze politiche in direzione di unacondivisa, che ora dopo ora sembra sempre meno inevitabile, è unazione interminabile di ferite che si vanno a rimarginare. La rivincita forse più incredibile che si è andata a manifestare in queste ore è quella che riguarda Silvio Berlusconi e a cinque giorni dalla prima votazione per il successore di Sergio Mattarella l’unica certezza che abbiamo oggi è che il pallino è ancora nelle mani del Cav. E’ stato il Cav., rompendo tutte le regole formali delle ...

Advertising

Divita14Franco : RT @ZTL29492447: Ma PERCHÉ vogliono il #supergreenpass per accedere se il supergreenpass NON ASSICURA DI NON CONTAGIARE? Qualcuno me lo spi… - babyrobs : volevo fare un tweet con “livello maturità” ma poi ho evitato perché mi prendereste per pazza - iwatchthemall : stanotte mi dovete tenere perché veramente faccio la pazza - blossomsfall : VABÈ MA CHI LI SCRIVE I DRAMACD DI B0KUHER0 E PERCHÈ TUTTI QUELLI CON TODOR0KI E BAKUG0 FINISCONO LETTERALMENTE CO… - tommyv_bb : ? Ma chi se ne frega delle urla della buffona de roma? Si tratta di una pazza che l'anno scorso andava a urlare tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché pazza Peter Bogdanovich, un regista dell'istinto Una pazza giostra dell'amore fatta di silenzi e attese, di sguardi e atti sospesi. È New York che ... Potrei aggiungere che mi spiace per molti dei ragazzi che si appassionano ora al cinema perché ...

Inter - Empoli 3 - 2: Sensi ai supplementari qualifica Inzaghi Pazza Inter, è proprio il caso di dirlo. Correa ko, Sanchez entra e segna Non inizia col piede giusto la partita dell'Inter perché dopo appena 2' , che esce dal campo in lacrime per un problema al ...

Perché la pazza candidatura del Cav. ha avvicinato Draghi al Colle Il Foglio Unagiostra dell'amore fatta di silenzi e attese, di sguardi e atti sospesi. È New York che ... Potrei aggiungere che mi spiace per molti dei ragazzi che si appassionano ora al cinema...Inter, è proprio il caso di dirlo. Correa ko, Sanchez entra e segna Non inizia col piede giusto la partita dell'Interdopo appena 2' , che esce dal campo in lacrime per un problema al ...