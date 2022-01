Per il Financial Times Draghi al Quirinale manterrebbe il paese sulla strada giusta (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - "L'Italia ha goduto di un eccezionale periodo di stabilità e successo sotto la guida di Mario Draghi". Così si apre un lungo editoriale sul Financial Times sulle prossime elezioni al Quirinale. La testata britannica sostiene che a questo punto sia meglio avere l'attuale premier come Capo dello Stato, visto che ha tutte le carte in regola "per mantenere il paese sulla strada giusta". Secondo il Ft, coordinare la sua ascesa e trovare un premier che lo possa sostituire è un compito assai arduo che richiede che tutti i partiti politici "si uniscano alla squadra". In questo senso, eccetto Fratelli d'Italia, "hanno firmato un contratto con l'UE quando hanno accettato il piano di ripresa. Devono assumerne la responsabilità" sottolinea l'editoriale, ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - "L'Italia ha goduto di un eccezionale periodo di stabilità e successo sotto la guida di Mario". Così si apre un lungo editoriale sulsulle prossime elezioni al. La testata britannica sostiene che a questo punto sia meglio avere l'attuale premier come Capo dello Stato, visto che ha tutte le carte in regola "per mantenere il". Secondo il Ft, coordinare la sua ascesa e trovare un premier che lo possa sostituire è un compito assai arduo che richiede che tutti i partiti politici "si uniscano alla squadra". In questo senso, eccetto Fratelli d'Italia, "hanno firmato un contratto con l'UE quando hanno accettato il piano di ripresa. Devono assumerne la responsabilità" sottolinea l'editoriale, ...

