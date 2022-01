Per Bersani la destra ha la “sindrome di Ovidio” con Berlusconi | VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pierluigi Bersani torna a parlare – male – della candidatura di Silvio Berlusconi come presidente della Repubblica. Dopo l’intervento a PiazzaPulita, questa volta si è esposto a Otto e mezzo, sempre su La7, ospite di Lilli Gruber. “Abbiamo parlato del centrosinistra, parliamo anche del centrodestra – gli rivolge la parola la conduttrice – Lei ha capito se Berlusconi è definitivamente fuori dalla partita per il Quirinale? Il Cavaliere resiste, anche se non ha i numeri, il centrodestra continua a sostenerlo ma in modo timido”. “Il centrodestra su Berlusconi ha la sindrome di Ovidio – risponde Bersani – né con te né senza di te posso vivere. Un po’ lo votano, un po’ non lo votano, ma non se lo tolgono di mezzo”. “Ma era ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pierluigitorna a parlare – male – della candidatura di Silviocome presidente della Repubblica. Dopo l’intervento a PiazzaPulita, questa volta si è esposto a Otto e mezzo, sempre su La7, ospite di Lilli Gruber. “Abbiamo parlato del centrosinistra, parliamo anche del centro– gli rivolge la parola la conduttrice – Lei ha capito seè definitivamente fuori dalla partita per il Quirinale? Il Cavaliere resiste, anche se non ha i numeri, il centrocontinua a sostenerlo ma in modo timido”. “Il centrosuha ladi– risponde– né con te né senza di te posso vivere. Un po’ lo votano, un po’ non lo votano, ma non se lo tolgono di mezzo”. “Ma era ...

