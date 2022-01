Pensioni 2022, le richieste al Governo: quota 41, via dai 62 anni e opzione donna (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella giornata di oggi si terrà l’incontro tra Governo e sindacati, lo scopo resta quello di cercare di modificare la riforma Fornero entro il 2023, Domenico Proietti, attraverso i suoi due editoriali redatti in esclusiva per il nostro sito, ci ha ben spiegato che tra gli argomenti principali di oggi vi è la discussione su giovani e donne. Le misure prioritarie su cui punta il sindacato sono la pensione di garanzia per i giovani che rischiano un domani, avendo lavori precari e discontinui, di non avere Pensioni dignitose e la valorizzazione del lavoro di cura delle donne oltreché un ‘bonus’ contributivo per ogni figlio. Ma quali sono le richieste che invece farebbero i lavoratori se avessero modo di interfacciarsi direttamente col Governo? Di seguito una carrellata di richieste che abbiamo ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella giornata di oggi si terrà l’incontro trae sindacati, lo scopo resta quello di cercare di modificare la riforma Fornero entro il 2023, Domenico Proietti, attraverso i suoi due editoriali redatti in esclusiva per il nostro sito, ci ha ben spiegato che tra gli argomenti principali di oggi vi è la discussione su giovani e donne. Le misure prioritarie su cui punta il sindacato sono la pensione di garanzia per i giovani che rischiano un domani, avendo lavori precari e discontinui, di non averedignitose e la valorizzazione del lavoro di cura delle donne oltreché un ‘bonus’ contributivo per ogni figlio. Ma quali sono leche invece farebbero i lavoratori se avessero modo di interfacciarsi direttamente col? Di seguito una carrellata diche abbiamo ...

Advertising

TrendOnline : Online il #cedolino di #Gennaio 2022! Ecco tutte le date dei #pagamenti per i dipendenti della #PA! ?? #NoiPA - ThornXYZ : ma no, è solo uno bussare a cassa per anticipare un pò di ...pensioni ?? - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2022 in anticipo anche per il mese di febbraio 2022?… - InfoFiscale : Assegni familiari 2022 e maggiorazione pensioni: dall'INPS i nuovi importi e limiti di reddito - lucafaccio : Pensioni di invalidità: inaccettabile dare da una parte, togliere dall’altra -