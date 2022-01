Pedofilia | quasi 500 vittime nella diocesi di Monaco | sotto accusa anche Ratzinger per «errori in 4 casi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Un rapporto commissionato dallatedesca allo studio legale Westpfahl Spiker Wastl parla di almeno 497 persone che hanno subito abusi sessuali nell’arcidie Frisinga nel periodo che va dal 1954 al 2019. La maggior parte delledi abusi è di sesso maschile e di questi il 60 per cento rientra nell’età tra gli 8 ai 14 anni. Le personete degli abusi sono 235 (173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali, 48 persone dell’ambito scolastico).c’èil Papa emerito Joseph, vescovo adal 1977 al 1982, per aver assunto dei comportamenti erronei in quattro oconi. Accuse che Benedetto XVI ha respinto in una lettera, considerata dai legali ...