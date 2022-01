Pd | Corbucci | per ville e parchi un mln nuovi alberi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Approvato questa mattina in Assemblea capitolina un emendamento al Documento unico di programmazione presentato da tutte le forze della maggioranza di centrosinistra che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per dare a Roma un milione dida mettere a dimora nei suoie nelle sue. “Quella approvata è una misura per il futuro e per la sostenibilità ambientale della Capitale, per il contrasto al cambiamento climatico e la lotta al dissesto idrogeologico. Infatti, i campi in cui cresceranno glisaranno scelti tra i terreni messi a disposizione dalle aziende agricole pubbliche e altre aree pubbliche non utilizzate idonee alla coltivazione” dichiara il consigliere capitolino del Partito democratico Riccardo. “Non è un mistero che le foreste siano fra i ...