Paura in Calabria per una scossa di terremoto di magnitudo 4,3. Evacuate scuole e uffici. L'epicentro in mare al largo di Vibo Valentia e Lamezia Terme (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una forte scossa di terremoto, pari a magnitudo 4.3, è stata registrata questa mattina in Calabria. Il sisma è stato avvertito, in particolare, lungo la Costa Calabra sud occidentale, con epicentro tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria. La profondità del terremoto, secondo l'Istituto nazionale di geofisica (qui i dati), è stata di dieci chilometri. La scossa di terremoto ha interessato una vasta zona della Calabria ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare a causa.

