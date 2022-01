(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – L’Arcivescovo monsignor Felice Accrocca, in attesa che venga nominato ilParroco, ha designato il reverendo sacerdote dondi “del” di. Don, parroco della vicina Torrecuso, succede a don Giovanni Rossi che era stato nominatodiall’indomani della morte del parroco don Raffaele Pettenuzzo. “Alla vigilia della festa della Madonna di Pagani tanto cara a tutti i paupisani – afferma don– mi unisco a loro per portarci ...

Advertising

anteprima24 : ** #Paupisi, Don Antonio Fragnito nuovo Amministratore Parrocchiale di Santa Maria del Bosco **… -

Ultime Notizie dalla rete : Paupisi Don

anteprima24.it

Il rev.do sacerdoteAntonio Fragnito, Amministratore parrocchiale di "Santa Maria del Bosco" in(BN). Inoltre, ha nominato: in data 21 dicembre 2021 il rev.do sacerdoteStefano Di ...Antonio Fragnito , invece, sarà amministratore parrocchiale di "Santa Maria del Bosco" a. Lo scorso 21 dicembre, inoltre, Accrocca aveva nominatoStefano Di Matteo come parroco ...Sua Eccellenza l’Arcivescovo, mercoledì 19 gennaio 2022, ha nominato: Il rev.do sacerdote don Leonardo Lepore, Amministratore parrocchiale di “San Modesto” in Benevento. Prenderà il posto del dimissio ...A due mesi e mezzo dall’arresto di don Nicola De Blasio e dalle sue dimissioni da parroco della Chiesa di San Modesto di Benevento, l’arcivescovo Felice Accrocca ha deciso chi guiderà la parrocchia di ...