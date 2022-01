(Di giovedì 20 gennaio 2022)è una vecchia volpe del pro wrestling business di cui conosce segreti e strategie. Da sempre lui e Brockstati associati l’uno all’altro. Il primo era la voce al, mentre il secondo il distruttore sul ring. Iin cuiannunciava il proprio “cliente”diventati celebri. A partire dall’edizione di Summerslam della scorsa estate abbiamo iniziato a vedere un Brockdiverso. Ora è lui stesso a parlare ale lo sta facendo piuttosto bene con buona sorpresa dei fan che per annistati abituati a non sentirlo proferire parola. In altre parole in questi mesi “The Beast” si è rinnovato pur mantenento la sua aura di distruttore. “La mia ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: 'Sono felice che Lesnar ora parli al microfono, ero stufo di fare promo al posto suo' -… - TSOWrestling : Dopo la vittoria del #ECW Television Championship Matt Cardona ha pensato bene di 'omaggiare' la mente dietro la fe… - Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: “Lesnar fu il primo ma mi congratulo con Reigns per i 500 giorni da campione’ -… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Heyman

...aneddoti e i campioni del tennis citati qua e là nel film a cominciare dal primo allenatore... A produrlo è sempre David, già capo degli otto film dedicati a Harry Potter come pure dello ...Il campione in carica sembrerebbe aver del tutto scaricato, ma in molti pensano a una trappola ben orchestrata. "The Beast", invece, è pronto a tutto per tornare a essere campione. Vi ...Dopo l'inizio di uno dei feud migliori degli ultimi anni, emergono alcune notizie in merito al futuro di tale faida in avvicinamento a Wrestlemania ...Matt Cardona dopo aver vinto l'ECW Television Championship durante GCW Most Notorious ha citato Paul Heyman al microfono ...